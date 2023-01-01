Цена прошлого
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Цена прошлого

Цена прошлого (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Цена прошлого 1 сезон
Мелодрамы, Русские18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кажется, что у супругов Алексея и Марии Головиных есть все для семейного счастья – хороший дом в элитном поселке, престижная работа и десятилетняя дочь – Катя. Но все резко меняется, когда Мария, поддавшись минутной слабости и погрязнув в рутине семейной жизни, начинает крутить роман с бывшим одноклассником Олегом Демьяненко, который в школе был безответно в нее влюблен.

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6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цена прошлого»

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