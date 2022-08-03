Цена прошлого. Серия 3
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Цена прошлого (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Цена прошлого. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кажется, что у супругов Алексея и Марии Головиных есть все для семейного счастья – хороший дом в элитном поселке, престижная работа и десятилетняя дочь – Катя. Но все резко меняется, когда Мария, поддавшись минутной слабости и погрязнув в рутине семейной жизни, начинает крутить роман с бывшим одноклассником Олегом Демьяненко, который в школе был безответно в нее влюблен.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цена прошлого»