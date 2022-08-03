WinkСериалыЦена прошлого1-й сезон3-я серия
Цена прошлого (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.92018, Цена прошлого. Серия 3
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Кажется, что у супругов Алексея и Марии Головиных есть все для семейного счастья – хороший дом в элитном поселке, престижная работа и десятилетняя дочь – Катя. Но все резко меняется, когда Мария, поддавшись минутной слабости и погрязнув в рутине семейной жизни, начинает крутить роман с бывшим одноклассником Олегом Демьяненко, который в школе был безответно в нее влюблен.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актёр
Денис
Матросов
- Актёр
Евгений
Миллер
- ЛААктриса
Лидия
Арефьева
- Актриса
Ульяна
Куликова
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актриса
Елена
Папанова
- Актриса
Дарья
Фекленко
- ИГАктриса
Ирина
Гришина
- АГСценарист
Арутюн
Гукасян
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков