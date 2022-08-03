Кажется, что у супругов Алексея и Марии Головиных есть все для семейного счастья – хороший дом в элитном поселке, престижная работа и десятилетняя дочь – Катя. Но все резко меняется, когда Мария, поддавшись минутной слабости и погрязнув в рутине семейной жизни, начинает крутить роман с бывшим одноклассником Олегом Демьяненко, который в школе был безответно в нее влюблен.

