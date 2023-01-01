Биография

Ульяна Куликова — юная и талантливая актриса, профессиональный дублер кинофильмов. Родилась в Москве 5 ноября 2007 года. Творческая карьера девочки началась с обучения танцам и вокалу в эстрадном детском ансамбле «Семицветик». Также Ульяна Куликова посещала студию «Актер», где получала уроки сценического мастерства от педагога Владимира Стуканова. Уже в четырехлетнем возрасте ей начали поступать предложения по съемкам в рекламных и корпоративных видеороликах. В 2013 году состоялся выход первого многосерийного фильма с Ульяной Куликовой «Переезд». Вскоре она также снялась в фильме «Танцы насмерть» и сериале «Бедные люди». Также актриса сыграла в фильмах «Притяжение» и «Майор Гром». В настоящее время в производстве находятся свыше десяти сериалов и фильмов с участием юной артистки. С 2015 года Ульяна участвует в дублировании западных многосерийных и полнометражных проектов. Ее голосом говорят персонажи лент «Джессика Джонс», «База Куантико», «Матрица времени», «Тайная жизнь» и многих других. Всего было озвучено уже более пятидесяти ролей.