В час беды (сериал, 2014) смотреть онлайн

Маша молода и счастлива - любящий муж, сын, карьера... Но неожиданно полученное письмо приводит еe в замешательство. Бабушка, которую Маша не видела с детства, умоляет о встрече. Маша едет, но оказывается слишком поздно - бабушки больше нет. Трагическое известие сообщает молодая девушка Лена, которая оказывается сестрой Маши. Сестрой, которую Маша считала погибшей много лет назад...

