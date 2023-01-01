Биография

Антон Денисенко – актер театра, известный артист российского и белорусского кино, телеведущий. Родился в Минске 20 сентября 1987 года. Снимается в фильмах и сериалах, работает в театре, профессионально занимается музыкой. Творческие способности будущего артиста проявились еще во время учебы в школе. Антон Денисенко увлекся игрой на гитаре, начал писать стихи. После школы принял решение освоить актерское мастерство, переехал в Москву и с первой попытки поступил в театральное училище. Артист начал играть в театре и создал музыкальную группу. На концертах он успешно сочетал музыку с театральной постановкой, что сделало группу довольно популярной. Сейчас актер женат и проживает в Москве. Антону Денисенко роли в театре предлагали уже в процессе обучения. Он сыграл несколько ролей в Театре Вахтангова. Артист увлекся работой на телевидении, был ведущим на канале ТНТ и «Москва-24». На счету Антона Денисенко фильмы, широко известные российскому зрителю. Он дебютировал в фильме «Стиляги» 2008 года. Популярность пришла к актеру с ролью Марка Анатольевича в сериале «Сладкая жизнь». Он снялся в картине «Сердце женщины» и многосерийном фильме «Испытание». В фильмографии артиста уже около 20 проектов, среди них популярные картины и сериалы.