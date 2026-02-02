Чужие люди (сериал, 2024) смотреть онлайн

Вера Васильева ждёт ребёнка от любимого мужчины и собирается за него замуж, когда всплывает неприглядная правда — Михаил женат и воспитывает двоих детей. В процессе выяснения отношений Михаил избивает Веру, думая, что она шантажирует его беременностью. У Веры случается выкидыш, и она навсегда теряет возможность иметь детей. Справиться с депрессией ей помогает одноклассник Слава — знакомит её с сыном Игнатом, который тяжело переживает смерть матери. Пытаясь помочь мальчику, Вера и Вячеслав решают пожениться — в браке не будет любви, но будет уважение и главное — они смогут лучше опекать ребёнка. Однако совместная жизнь не приносит ничего, кроме понимания, что они друг для друга попросту чужие люди. А Михаил, вернувшись к жене, не может забыть Веру. Он предлагает ей продолжить отношения в обмен на продвижение Вячеслава по службе, но получает отказ. В отместку Михаил устраивает ему ловушку. А Вера неожиданно понимает, что Слава ей небезразличен.

