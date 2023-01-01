Биография

Родион Юрьевич Вьюшкин – российский актер, режиссер. День рождения: 11 мая 1984 г. Профессиональное образование актер Родион Вьюшкин получил в Щукинском училище под руководством П. Любимцева, получив диплом в 2007 г. Выпускника сразу же приняли в труппу Театра им. Е. Вахтангова. Через пару лет актер стал членом труппы Московского академического театра сатиры. Сейчас он совмещает съемки и театральную деятельность с преподаванием в родном училище, а также в детском актерском агентстве «Талантино». Увидеть выступление актера можно в постановках постоянного репертуара Театра сатиры: «Никогда не поздно» и «Укрощение строптивой». Первая роль Родиона Вьюшкина на телеэкране – эпизодическая в сериале «Бедная Настя» (2003-2004 гг.). Одна из главных ролей («Денис») – в детективной мелодраме Артема Насыбулина «Провинциалка» (2008 г.). Среди наиболее известных фильмов Родиона Вьюшкина: музыкальная мелодрама «Дом Солнца» (2009 г.), снятая известным роке музыкантом Гариком Сукачевым по повести не менее известного актера Ивана Охлобыстина, а также мелодрама «Это наши дети!» (2015 г.), детектив «Вероника не хочет умирать» (2016 г.), мини-сериал «Психология любви» (2018 г.).