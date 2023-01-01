Психология любви
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Психология любви
8.92018, Психология любви 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Психология любви (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У преуспевающей бизнес-леди Вероники Ливановой налаженная жизнь: она живет в загородном доме, управляет собственным рестораном и, после развода с мужем, нашла новую любовь – красивого и заботливого мужчину. Но, пока Ника занималась бизнесом и устраивала личную жизнь, упустила из виду проблемы своей дочери-подростка Кати и потеряла ее доверие. Именно в этот трудный момент любимый изменяет ей с другой. Счастье оказалось иллюзией, рухнувшей в один миг.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Психология любви»

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