Биография

Алексей Секирин — актер театра и кино. Родился в Воронеже 11 июля 1978 года. Посещал музыкальную школу. Получив среднее образование, сдал экзамены в Воронежское музыкальное училище, а затем окончил институт искусств. Чувствуя в себе большой потенциал, молодой специалист переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Уже на первых студенческих спектаклях смог завоевать сердца зрителей — все его выступления сопровождали бурные аплодисменты. Стал членом труппы Театра Луны. Биография в кино Алексея Секирина началась в 2003 году сразу с главной роли в мелодраме «Амапола». С 2004 по 2006 годы актер сыграл ряд второстепенных и эпизодических ролей. Затем он прошел кастинг в сериал «Счастливы вместе». После этого сыграл главные роли в фильмах «Шут и Венера», «Расплата», «Семь Я».