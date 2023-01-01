Биография

Наталья Углицких – режиссер, сценарист, продюсер. Награждена многочисленными дипломами и призами отечественных и международных кинофестивалей. Родилась в 1973 году. Жила в Одессе. Начала с организации творческого объединения «Нептун ТВ», в рамках которого выполняла заказы областного телевидения, снимала документальные сюжеты и рекламное видео. Диплом режиссера телевизионных программ получила в 2004 году в Киеве. Высшие курсы режиссеров в Москве окончила в 2008 году. В том же году выходит короткометражка «Пятнашки» – фильм Углицкой, завоевавший несколько призов и премий и вошедший в образовательные программы разных стран. В фильмографии режиссера – не только фестивальное кино, но и популярные фильмы и сериалы. В 2011 году на экраны вышла ее комедия «На крючке!». Завидная работоспособность помогает ей вести съемки в максимально возможном темпе. За один только 2018 год увидели свет четыре многосерийных мелодрамы. Роль Углицкой в отечественном кинематографе далеко не исчерпывается созданием лент развлекательного жанра.