Мелодия любви
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Мелодия любви

Мелодия любви (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Мелодия любви 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Костя и Дина были самой красивой парой в консерватории. Спустя десять лет Костя стал музыкальным продюсером, а Дина забросила музыку ради успешной жизни. Все идет, как по нотам: квартира, машина и стабильная работа личным ассистентом. Расстраивает Дину только одно: Костя до сих пор не сделал ей предложение. На встрече выпускников любимый появляется с другой и объявляет, что их роман закончен.

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мелодия любви»

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