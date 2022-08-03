Мелодия любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Мелодия любви. Серия 2
Мелодия любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 2

2018, Мелодия любви. Серия 2
Мелодрама

Костя и Дина были самой красивой парой в консерватории. Спустя десять лет Костя стал музыкальным продюсером, а Дина забросила музыку ради успешной жизни. Все идет, как по нотам: квартира, машина и стабильная работа личным ассистентом. Расстраивает Дину только одно: Костя до сих пор не сделал ей предложение. На встрече выпускников любимый появляется с другой и объявляет, что их роман закончен.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

