Мелодия любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Костя и Дина были самой красивой парой в консерватории. Спустя десять лет Костя стал музыкальным продюсером, а Дина забросила музыку ради успешной жизни. Все идет, как по нотам: квартира, машина и стабильная работа личным ассистентом. Расстраивает Дину только одно: Костя до сих пор не сделал ей предложение. На встрече выпускников любимый появляется с другой и объявляет, что их роман закончен.

