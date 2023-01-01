Зоськина заправка (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Очередная смена работницы заправки оборачивается настоящим кошмаром, когда на пороге появляется ее бывший одноклассник, запачканный кровью. Триллер с Зоей Бербер, Вольфгангом Черни и Александром Самойленко.
Софья, которую все друзья зовут Зосей, работает по несколько смен подряд на придорожной заправке, выполняя практически все обязанности — от кассирши до уборщицы. С мужем она давно развелась и теперь в одиночку содержит сына и больную мать. Но однажды ее жизнь круто меняется: на заправку приходит Роман, ее бывший одноклассник и тайная любовь. Молодой человек ранен, и, пока Зося пытается ему помочь, рассказывает, что работает инкассатором, а на его машину напали преступники. Но так ли все на самом деле?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Наталья
Углицких
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Александр
Самойленко
- НКАктёр
Никандр
Кирьянов
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- ГЖСценарист
Георгий
Житков
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- ВЧПродюсер
Вольфганг
Черни
- ГЖПродюсер
Георгий
Житков
- ВОПродюсер
Вадим
Олейник
- ЕШХудожница
Елизавета
Шефова
- ЛКМонтажёр
Лев
Киндсфатер
- Монтажёр
Наталья
Углицких
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ИСКомпозитор
Игорь
Сычев
- АЕКомпозитор
Алексей
Епишев