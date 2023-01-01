Зоськина заправка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Очередная смена работницы заправки оборачивается настоящим кошмаром, когда на пороге появляется ее бывший одноклассник, запачканный кровью. Триллер с Зоей Бербер, Вольфгангом Черни и Александром Самойленко.



Софья, которую все друзья зовут Зосей, работает по несколько смен подряд на придорожной заправке, выполняя практически все обязанности — от кассирши до уборщицы. С мужем она давно развелась и теперь в одиночку содержит сына и больную мать. Но однажды ее жизнь круто меняется: на заправку приходит Роман, ее бывший одноклассник и тайная любовь. Молодой человек ранен, и, пока Зося пытается ему помочь, рассказывает, что работает инкассатором, а на его машину напали преступники. Но так ли все на самом деле?



Ответ поможет узнать «Зоськина заправка» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



Зоськина заправка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.