Зоськина заправка
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Зоськина заправка
7.32023, Зоськина заправка
Драмы, Триллеры89 мин18+
Ночная смена работницы заправки оборачивается кошмаром. Криминальный триллер с Зоей Бербер
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Зоськина заправка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Очередная смена работницы заправки оборачивается настоящим кошмаром, когда на пороге появляется ее бывший одноклассник, запачканный кровью. Триллер с Зоей Бербер, Вольфгангом Черни и Александром Самойленко.

Софья, которую все друзья зовут Зосей, работает по несколько смен подряд на придорожной заправке, выполняя практически все обязанности — от кассирши до уборщицы. С мужем она давно развелась и теперь в одиночку содержит сына и больную мать. Но однажды ее жизнь круто меняется: на заправку приходит Роман, ее бывший одноклассник и тайная любовь. Молодой человек ранен, и, пока Зося пытается ему помочь, рассказывает, что работает инкассатором, а на его машину напали преступники. Но так ли все на самом деле?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Зоськина заправка»

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