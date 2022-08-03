Психология любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыПсихология любви1-й сезон1-я серия
У преуспевающей бизнес-леди Вероники Ливановой налаженная жизнь: она живет в загородном доме, управляет собственным рестораном и, после развода с мужем, нашла новую любовь – красивого и заботливого мужчину. Но, пока Ника занималась бизнесом и устраивала личную жизнь, упустила из виду проблемы своей дочери-подростка Кати и потеряла ее доверие. Именно в этот трудный момент любимый изменяет ей с другой. Счастье оказалось иллюзией, рухнувшей в один миг.
7.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Наталья
Углицких
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- РВАктёр
Родион
Вьюшкин
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- АГАктриса
Анна
Галинова
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- АВАктёр
Александр
Вальнер
- АААктриса
Александра
Аверьянова
- Актёр
Алексей
Секирин
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- АХСценарист
Алан
Хурумов
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- ДБПродюсер
Дана
Бельчич
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- ЭППродюсер
Эльвира
Потапенко
- ЛРПродюсер
Лидия
Рахимова
- РКХудожник
Резо
Касаткин
- ГБОператор
Григорий
Булкот
- ВРКомпозитор
Вадим
Ронин