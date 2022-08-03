Психология любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

У преуспевающей бизнес-леди Вероники Ливановой налаженная жизнь: она живет в загородном доме, управляет собственным рестораном и, после развода с мужем, нашла новую любовь – красивого и заботливого мужчину. Но, пока Ника занималась бизнесом и устраивала личную жизнь, упустила из виду проблемы своей дочери-подростка Кати и потеряла ее доверие. Именно в этот трудный момент любимый изменяет ей с другой. Счастье оказалось иллюзией, рухнувшей в один миг.

