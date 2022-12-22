Оливье (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Семейная новогодняя комедия с Сергеем Шакуровым о семье, которая узнает, что у любимого деда появилась молодая невеста — темнокожая девушка Люба. У сатирика Михаила есть традиция — собираться дома с семьей под Новый год, чтобы поесть его коронный салат «Оливье». На этот раз гостей ждал сюрприз: у довольно пожилого мужчины теперь есть энергичная темнокожая невеста из Бибирево. Дети и внуки воспринимают новость как каприз эксцентричного деда и видят в этом угрозу для собственного наследства. Какие еще новости удивят их в канун Нового года — узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Оливье» онлайн на Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АНРежиссёр
Андрей
Никифоров
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- Актёр
Сергей
Шакуров
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Марина
Петренко
- Актёр
Антон
Денисенко
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- ТДАктриса
Тереза
Диуро
- ВРАктриса
Виктория
Разумовская
- ЕСАктёр
Егор
Сазыкин
- ВИАктёр
Владимир
Иванов
- АЗСценарист
Алексей
Зюзин
- МХСценарист
Михаил
Хохряков
- ЮЛСценарист
Юлия
Лушникова
- АВСценарист
Анастасия
Вовк
- ВКПродюсер
Владимир
Карачевский
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ЕШПродюсер
Егор
Шорохов
- ВКПродюсер
Вардан
Киракосян
- ТАХудожница
Татьяна
Арефьева
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ПСОператор
Павел
Скакун