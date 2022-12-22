Оливье (фильм, 2022) смотреть онлайн

Семейная новогодняя комедия с Сергеем Шакуровым о семье, которая узнает, что у любимого деда появилась молодая невеста — темнокожая девушка Люба. У сатирика Михаила есть традиция — собираться дома с семьей под Новый год, чтобы поесть его коронный салат «Оливье». На этот раз гостей ждал сюрприз: у довольно пожилого мужчины теперь есть энергичная темнокожая невеста из Бибирево. Дети и внуки воспринимают новость как каприз эксцентричного деда и видят в этом угрозу для собственного наследства. Какие еще новости удивят их в канун Нового года — узнаете, посмотрев фильм 2022 года «Оливье» онлайн на Wink.

