Сергей Шакуров
Биография
Сергей Шакуров – актер театра и кино. Сегодня известен и как ведущий телепрограмм. Родился 1 января 1942 года. Среди его наград – за лучшую мужскую роль «ТЭФИ», «Золотой орел». В 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР. Обладатель ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 1964 году после окончания школы-студии при Центральном детском театре работает в Театре на Малой Бронной до закрытия спектакля «Два товарища». В 2005 году получил премию «ТЭФИ» благодаря сериалу «Брежнев», где сыграл главную роль. В 2017 году актер получает заслуженную награду «Золотой орел» от Национальной академии кинематографических искусств за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Экипаж». Личная жизнь после третьего брака сложилась удачно. В союзе с Екатериной Михайловной Шакуровой появился на свет третий ребенок – сын Марат. Первый фильм Шакурова, в котором он проявил себя как киноактер, стал «Я солдат». Далее он принял участие в более ста кинопроектах, в числе которых – собравшие самые большие кассовые сборы: «Экипаж», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Роль в сериале «Брежнев» привлекла к актеру неоднозначное внимание, но, по мнению кинокритиков, несмотря на несогласие с изложением исторических фактов, сыграна она была великолепно.
Фильмография
Актёр
- 8.9
Жига. На полной скорости2025, 90 мин
- 8.9
За Палыча!2023, 87 минБесплатно
- 7.7
Оливье2022, 85 минБесплатно
- 7.3
Велга2022, 78 мин
- 8.7
Пищеблок2021
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа2001, 79 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император2001, 77 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы2000, 83 минБесплатно
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 8.1
Первая встреча, последняя встреча1987, 87 минБесплатно
- 8.7
Личное дело судьи Ивановой1986, 80 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 8.7
В Москве, проездом...1970, 77 минБесплатно
- 8.2
Разбудите Мухина!1968, 79 минБесплатно