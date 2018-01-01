Биография

Сергей Шакуров – актер театра и кино. Сегодня известен и как ведущий телепрограмм. Родился 1 января 1942 года. Среди его наград – за лучшую мужскую роль «ТЭФИ», «Золотой орел». В 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР. Обладатель ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 1964 году после окончания школы-студии при Центральном детском театре работает в Театре на Малой Бронной до закрытия спектакля «Два товарища». В 2005 году получил премию «ТЭФИ» благодаря сериалу «Брежнев», где сыграл главную роль. В 2017 году актер получает заслуженную награду «Золотой орел» от Национальной академии кинематографических искусств за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Экипаж». Личная жизнь после третьего брака сложилась удачно. В союзе с Екатериной Михайловной Шакуровой появился на свет третий ребенок – сын Марат. Первый фильм Шакурова, в котором он проявил себя как киноактер, стал «Я солдат». Далее он принял участие в более ста кинопроектах, в числе которых – собравшие самые большие кассовые сборы: «Экипаж», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Роль в сериале «Брежнев» привлекла к актеру неоднозначное внимание, но, по мнению кинокритиков, несмотря на несогласие с изложением исторических фактов, сыграна она была великолепно.