Велга (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.22022, Велга
Мелодрамы78 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Пронизанная морем и ветром мелодрама по мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина. В главных ролях Ольга Бодрова, Алексей Гуськов и Сергей Шакуров. Молодая девушка Велга живет на острове в Северном море вместе с отцом-рыбаком, во всем ему помогает и не мечтает о других берегах. А еще она влюб�лена в Кирилла, творческого парня, с которым Велга знакома с детства, но встречаться начала не так давно. Однажды на годовщину смерти матери приезжает старшая сестра девушки Снега, давно уехавшая в город. Ее страстная натура привлекает романтика Кирилла, и он начинает отдаляться от Велги.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АНРежиссёр
Анастасия
Нечаева
- ОБАктриса
Ольга
Бодрова
- АФАктёр
Антон
Федосеев
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Сергей
Шакуров
- АТАктриса
Александра
Тулинова
- ЕМАктриса
Евгения
Манджиева
- АКАктёр
Александр
Кононец
- ВТАктёр
Владислав
Тирон
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- НЛАктриса
Надежда
Ларина
- МПСценарист
Мария
Павлович
- ИБПродюсер
Иван
Болотников
- ЕППродюсер
Екатерина
Пронько
- АСПродюсер
Анатолий
Сергеев
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- КБХудожница
Ксения
Бунина
- ШЯМонтажёр
Шамиль
Ягафаров
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- АЕОператор
Артем
Емельянов
- ЛНОператор
Леонид
Никифоренко
- АСКомпозитор
Антон
Силаев