Велга (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Пронизанная морем и ветром мелодрама по мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина. В главных ролях Ольга Бодрова, Алексей Гуськов и Сергей Шакуров. Молодая девушка Велга живет на острове в Северном море вместе с отцом-рыбаком, во всем ему помогает и не мечтает о других берегах. А еще она влюб�лена в Кирилла, творческого парня, с которым Велга знакома с детства, но встречаться начала не так давно. Однажды на годовщину смерти матери приезжает старшая сестра девушки Снега, давно уехавшая в город. Ее страстная натура привлекает романтика Кирилла, и он начинает отдаляться от Велги.



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