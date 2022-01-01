Велга
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Велга

Велга (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.22022, Велга
Мелодрамы78 мин18+
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Сюжет

Пронизанная морем и ветром мелодрама по мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина. В главных ролях Ольга Бодрова, Алексей Гуськов и Сергей Шакуров. Молодая девушка Велга живет на острове в Северном море вместе с отцом-рыбаком, во всем ему помогает и не мечтает о других берегах. А еще она влюблена в Кирилла, творческого парня, с которым Велга знакома с детства, но встречаться начала не так давно. Однажды на годовщину смерти матери приезжает старшая сестра девушки Снега, давно уехавшая в город. Ее страстная натура привлекает романтика Кирилла, и он начинает отдаляться от Велги.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Велга»

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