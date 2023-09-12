Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император (фильм, 2001)

Драма, Исторический77 мин16+

О фильме

Третья часть киноповести Светланы Дружининой об одной из наполненных интригами и предательствами глав истории России. 1727 год. Александр Меншиков становится фактическим правителем Российской империи, обручив свою дочь Марию с юным Петром II. Теперь Меншикову подчиняются Сенат и армия, а казна оказывается в полном его распоряжении. Воспользовавшись новой властью, светлейший князь избавляется от своих противников, расчищая путь к трону Романовых. Меншиков изолирует Петра II от сверстников, окружив 11-летнего мальчика нужными людьми. Император изнывает от скуки и мечтает о своей тете Лизе, на которой втайне хочет жениться. В юном монархе просыпается жестокость и злость, а когда Меншиков тяжело заболевает, Петр II теряет верного наставника. За благосклонность императора тут же начинается настоящая борьба. Смотреть фильм «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император» можно онлайн на Wink в хорошем качестве и без рекламы.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император»