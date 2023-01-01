Биография

Геннадий Юхтин – актер, народный артист, любимец публики. В его репертуаре – самые различные роли, он успешно играет и добропорядочных работников, и циничных заговорщиков, и лихих флибустьеров. Гений (так в семье называли Геннадия) родился в коммунистической семье. Родители были преданы идеалам и без раздумий пошли на войну. Мать погибла на фронте, отец скончался от ран, и в десять лет мальчик осиротел и отправился в детдом. Именно там воспитательница, создав актерский кружок для юных сирот, впервые обратила внимание Гения на актерскую профессию. Юхтин увлекся театральным искусством, усердно занимался и поступил во ВГИК. Так началась его карьера. Первой ролью Геннадия Юхтина была роль Васи-гармониста в «Чужой родне». Молодой человек обратил на себя внимание режиссеров глубокой игрой и тонким пониманием персонажей. После этого Гения приняли в театр, где он получал практический опыт и расширял свои знания. Самыми яркими фильмами с Геннадием Юхтиным являются «Остров сокровищ», где артист сыграл пирата Хэндса, «Петерс» (здесь ему досталась роль Попова) и «Земляки» (Юхтин в роли Девятова).