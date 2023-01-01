Геннадий Юхтин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 30 марта 1932 г. (89 лет)
- Дата смерти
- 18 февраля 2022 г.
Биография
Геннадий Юхтин – актер, народный артист, любимец публики. В его репертуаре – самые различные роли, он успешно играет и добропорядочных работников, и циничных заговорщиков, и лихих флибустьеров. Гений (так в семье называли Геннадия) родился в коммунистической семье. Родители были преданы идеалам и без раздумий пошли на войну. Мать погибла на фронте, отец скончался от ран, и в десять лет мальчик осиротел и отправился в детдом. Именно там воспитательница, создав актерский кружок для юных сирот, впервые обратила внимание Гения на актерскую профессию. Юхтин увлекся театральным искусством, усердно занимался и поступил во ВГИК. Так началась его карьера. Первой ролью Геннадия Юхтина была роль Васи-гармониста в «Чужой родне». Молодой человек обратил на себя внимание режиссеров глубокой игрой и тонким пониманием персонажей. После этого Гения приняли в театр, где он получал практический опыт и расширял свои знания. Самыми яркими фильмами с Геннадием Юхтиным являются «Остров сокровищ», где артист сыграл пирата Хэндса, «Петерс» (здесь ему досталась роль Попова) и «Земляки» (Юхтин в роли Девятова).
Фильмография
Актёр
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа2001, 79 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император2001, 77 минБесплатно
- 8.3
Огненное детство1976, 63 минБесплатно
- 9.0
Обыкновенная Арктика1976
- 8.9
В ожидании чуда1975, 68 минБесплатно
- 9.5
Полонез Огинского1971, 83 минБесплатно
- 9.0
Гроза над Белой1968, 86 минБесплатно
- 9.3
Мертвый сезон1968, 130 минБесплатно
- 9.1
Жаворонок1964, 85 минБесплатно
- 8.6
Юность наших отцов1958, 77 минБесплатно
- 9.7
Весна на Заречной улице1956, 90 мин
- 9.6
Дело Румянцева1955, 97 минБесплатно