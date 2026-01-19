Третий тайм (фильм, 1962) смотреть онлайн
9.31962, Третий тайм
Драма, Военный79 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
В основе фильма реальный факт — футбольный матч между немецкой командой и командой, советских военнопленных, бывших «Динамовцев». Это произошло в Киеве 22 июня 1942 года. Предвидя возможность проигрыша, немцы ставили условие — поражение или смерть. В случае победы немцев советским футболистам была обещана свобода…
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Спортивный, Драма
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЕКРежиссёр
Евгений
Карелов
- ЮВАктёр
Юрий
Волков
- Актёр
Владимир
Кашпур
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- ГСАктёр
Глеб
Стриженов
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- АЭАктёр
Алексей
Эйбоженко
- Актриса
Валентина
Шарыкина
- ИПАктёр
Игорь
Пушкарев
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ЛДАктриса
Лидия
Драновская
- ЭКАктёр
Эрвин
Кнаусмюллер
- АМАктёр
Александр
Метелкин
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- ВСАктёр
Валентинс
Скулме
- ВМАктриса
Валентина
Маркова
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- НААктёр
Н.
Абрамов
- ЭБАктёр
Эвальд
Баренс
- ЛБАктёр
Л.
Бирюлин
- ВЧАктёр
В.
Черный
- ЮДАктёр
Юрий
Дмитриев
- АГАктёр
Александр
Галанов
- ТГАктриса
Тина
Гурко
- ЛИАктёр
Л.
Илюхин
- ВКАктёр
Володя
Калотыгин
- НКАктёр
Николай
Козлов
- БКАктёр
Б.
Квин
- ВЛАктёр
В.
Ланге
- ЛНАктёр
Л.
Новиков
- ЕПАктёр
Евгений
Панцов
- АПАктёр
Александр
Петров
- ОСАктёр
О.
Савельев
- ИСАктёр
И.
Стравинский
- ВТАктёр
Виллу
Томингас
- МОАктёр
Михаил
Огоньков
- ВУАктёр
Владимир
Удалов
- АЗАктёр
Альфред
Зиновьев
- АБСценарист
Александр
Борщаговский
- ААПродюсер
Аркадий
Ашкинази
- КАМонтажёр
Клавдия
Алеева
- СЗОператор
Сергей
Зайцев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров