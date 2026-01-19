Третий тайм
Wink
Фильмы
Третий тайм

Третий тайм (фильм, 1962) смотреть онлайн

9.31962, Третий тайм
Драма, Военный79 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

В основе фильма реальный факт — футбольный матч между немецкой командой и командой, советских военнопленных, бывших «Динамовцев». Это произошло в Киеве 22 июня 1942 года. Предвидя возможность проигрыша, немцы ставили условие — поражение или смерть. В случае победы немцев советским футболистам была обещана свобода…

Страна
СССР
Жанр
Военный, Спортивный, Драма
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий тайм»