Третий тайм (фильм, 1962) смотреть онлайн

В основе фильма реальный факт — футбольный матч между немецкой командой и командой, советских военнопленных, бывших «Динамовцев». Это произошло в Киеве 22 июня 1942 года. Предвидя возможность проигрыша, немцы ставили условие — поражение или смерть. В случае победы немцев советским футболистам была обещана свобода…

