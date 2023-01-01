Биография

Зоя Василькова – актриса, родилась 4 мая 1926 года на Украине. Так как ее отец был военным, девушка во время Великой Отечественной войны также принимала активное участие в освобождении своей Родины. Она взрывала фашистские самолеты. Награждена медалью «За боевые заслуги» и получила орден Отечественной войны II степени. Изначально актрисой становится не собиралась. Пробовала учиться в архитектурном институте, но после первого семестра ушла. Далее поступила в украинское музыкальное училище на факультет оперетты, однако и там не долго училась. На одной из репетиций по вокалу ее заметил директор театрального института, после чего она стала одной из лучших студенток ВГИКа. Окончила институт Зоя Василькова в 1949 году. Далее работала в Китае, в Польше, ГДР. Вернулась на родину в 1959 году и стала ведущей актрисой киностудии им. Горького. Первый фильм Васильковой – «У них есть родина». Далее было много ярких ролей в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», «Огонь, вода и медные трубы», «Руслан и Людмила» и других. Личная жизнь актрисы сложилась не очень удачно. Была замужем за актером Юрием Чекулаевым, однако брак распался в 1965 году. В 2006 году Василькову находит Феликс Иванов (ее первая любовь). Она переезжает жить к нему в Санкт-Петербург. Но счастье продлилось очень мало. В 2008 году Зои Васильковой не стало. Причиной смерти послужил сердечный приступ.