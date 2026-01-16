Девять дней одного года (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, Девять дней одного года
Драма108 мин18+
Действие этой интеллектуальной драмы происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые — ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, — давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последней для него.
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Ромм
- Актёр
Алексей
Баталов
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ТЛАктриса
Татьяна
Лаврова
- НПАктёр
Николай
Плотников
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Валентин
Никулин
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- АПАктёр
Александр
Пелевин
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- АВАктриса
Ада
Войцик
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- БЯАктёр
Борис
Яшин
- ИДАктёр
Игорь
Добролюбов
- Актёр
Андрей
Смирнов
- АПАктриса
Анна
Павлова
- РЭАктёр
Резо
Эсадзе
- ГЕАктёр
Георгий
Епифанцев
- Актёр
Лев
Дуров
- НБАктриса
Наталья
Батырева
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Зиновий
Гердт
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ВБАктёр
Валерий
Бабятинский
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- БЛАктёр
Бруно
Ляуш
- Актёр
Илья
Рутберг
- АДАктриса
Алла
Демидова
- Актёр
Константин
Худяков
- Актёр
Павел
Винник
- ВЛАктёр
Владимир
Липпарт
- ГПАктёр
Герман
Полосков
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- ГХАктёр
Гоги
Харабадзе
- ВБАктриса
Вероника
Бужинская
- ДХСценарист
Даниил
Храбровицкий
- МРСценарист
Михаил
Ромм
- ИВПродюсер
Игорь
Вакар
- ДТКомпозитор
Дживан
Тер-Татевосян