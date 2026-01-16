Девять дней одного года (фильм, 1961) смотреть онлайн

Девять дней одного года
1961, Девять дней одного года
Драма108 мин18+
О фильме

Действие этой интеллектуальной драмы происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые — ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, — давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последней для него.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

