Девять дней одного года (фильм, 1961) смотреть онлайн

Действие этой интеллектуальной драмы происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые — ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, — давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последней для него.

