Биография

Алла Демидова является народной артисткой РСФСР и очень талантливой личностью в кино. Одна из самых стильных актрис современности написала 8 интересных книг и основала экспериментальный театр. Имеет репутацию «Символ интеллигентности». 29 сентября 1936 года в Москве родилась Алла Демидова. Отец был золотопромышленником. Принимал участие в военных действиях, ушел на фронт и в 1944 году, когда освобождали Варшаву, он погиб. В военный период жила с бабушкой, а после ее забрала к себе мать. Уже в 5 лет мечтала стать актрисой. В школе играла в драматическом кружке. Поступала в театральное училище, куда ее не приняли. В 1959 году окончила экономический факультет МГУ и стала преподавателем. Во время обучения играла в театре МГУ. Со второй попытки Демидова поступила в Щукинское училище. Первые роли сыграла на подмостках Студенческого театра МГУ в спектаклях «Такая любовь» и «Здравствуй, Катя!». В скором времени поступает в студию Ленкома. На первом курсе Щукинского училища сыграла в постановке «Гибель богов». 1957 год ознаменовался выходом фильма с участием Аллы Демидовой «Ленинградская симфония». После окончания училища стала работать в театре на Таганке, где ей не очень нравилось. Все сложилось после спектакля «Герой нашего времени», где она сыграла Веру. В 1966 году дебютировала в фильме «Дневные звезды», принесшем ей славу. После этого ей стали давать ведущие роли в Театре на Таганке, где она играла до самого раскола театра. Первый брак с Владимиром Котелкиным длился недолго. Второй раз свадьба состоялась с киносценаристом Валуцким.