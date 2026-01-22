Первое свидание
Wink
Фильмы
Первое свидание
1960, Первое свидание
Драма, Мелодрама86 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Первое свидание (фильм, 1960) смотреть онлайн

О фильме

Алексей и Валентина встретились в туристическом лагере на Селигере, а спустя две недели отпраздновали свадьбу. Вернувшись домой, юная пара столкнулась с первыми трудностями — появились проблемы с жильем. И молодые вскоре сошлись на том, что свадьба была преждевременной. Постоянные ссоры прекратились, когда случилось несчастье с Валиной подругой и молодая жена взяла на себя заботу о чужих детях..

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первое свидание»