Первое свидание (фильм, 1960) смотреть онлайн

Алексей и Валентина встретились в туристическом лагере на Селигере, а спустя две недели отпраздновали свадьбу. Вернувшись домой, юная пара столкнулась с первыми трудностями — появились проблемы с жильем. И молодые вскоре сошлись на том, что свадьба была преждевременной. Постоянные ссоры прекратились, когда случилось несчастье с Валиной подругой и молодая жена взяла на себя заботу о чужих детях..

