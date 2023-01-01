Биография

Даниил Нетребин — актер театра, кино и дубляжа. Родился 7 мая 1928 года. Фильмография насчитывает более 100 полнометражных кинокартин и сериалов, также на счету актера более 100 ролей дубляжа. Известность принесла роль в фильме «Сорок первый», знаковыми также стали кинокартины «Угрюм-река», «Тихий дон» и «Оптимистическая трагедия». В 1954 году стал выпускником ВГИКа курса В. В. Ванина и В. В. Белокурова. Более 35 лет проработал в Театре киноактера. Первым фильмом Даниила Нетребина стала героико-революционная драма режиссера Г. Чухрая «Сорок первый». В 1957 году актер сыграл эпизодическую роль в легендарном фильме режиссера М. Калатозова «Летят журавли». Кинокартина получила приз на международном Каннском фестивале. Второстепенная роль Даниилу Нетребину досталась в экранизации повести А. Грина «Алые паруса». Партнерами по съемочной площадке стали Анастасия Вертинская и Василий Лановой. В 1969 году актер исполнил роль командира партизанского отряда в военной драме «Золото». Участвовал в таких картинах, как «34-й скорый», «Битва за Москву» и др. В 1993 году на экраны вышла кинокартина «Тихий Дон» с участием актера.