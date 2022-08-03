Непобедимый
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Непобедимый

Непобедимый (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.51983, Непобедимый
Боевик73 мин12+

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О фильме

Фильм посвящeн памяти основоположника борьбы самбо Анатолия Харлампиева. Советский Туркестан, 1920-е годы. Бывший красноармеец Андрей Хромов вынашивает идею создания «самообороны без оружия». Герой едет в Среднюю Азию, чтобы собрать приемы народной борьбы кураш, и с честью выходит из затруднительных ситуаций, которые встречаются на его пути.

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Непобедимый»