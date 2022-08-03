Непобедимый (фильм, 1983) смотреть онлайн

Фильм посвящeн памяти основоположника борьбы самбо Анатолия Харлампиева. Советский Туркестан, 1920-е годы. Бывший красноармеец Андрей Хромов вынашивает идею создания «самообороны без оружия». Герой едет в Среднюю Азию, чтобы собрать приемы народной борьбы кураш, и с честью выходит из затруднительных ситуаций, которые встречаются на его пути.

