Непобедимый (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.51983, Непобедимый
Боевик73 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм посвящeн памяти основоположника борьбы самбо Анатолия Харлампиева. Советский Туркестан, 1920-е годы. Бывший красноармеец Андрей Хромов вынашивает идею создания «самообороны без оружия». Герой едет в Среднюю Азию, чтобы собрать приемы народной борьбы кураш, и с честью выходит из затруднительных ситуаций, которые встречаются на его пути.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЮБРежиссёр
Юрий
Борецкий
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- ХУАктёр
Хамза
Умаров
- НЖАктёр
Нурмухан
Жантурин
- ЁСАктёр
Ёдгар
Сагдиев
- ГДАктриса
Гульнара
Дусматова
- БААктёр
Биродар
Атабаев
- ДИАктёр
Дильшот
Измайлов
- НКАктёр
Николай
Карпов
- ТМАктёр
Тухтасын
Муратов
- АКАктёр
Александр
Катунин
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- АМПродюсер
Алексей
Милюхин
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ДНАктёр дубляжа
Даниил
Нетребин
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- МГОператор
Михаил
Гойхберг
- ЕПКомпозитор
Евгений
Птичкин