Алые паруса
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Алые паруса

Алые паруса (фильм, 1961) смотреть онлайн

9.11961, Алые паруса
Фэнтези, Драма86 мин18+
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О фильме

В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил маленькую Ассоль.

Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один человек.

Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет за ней на корабле под алыми парусами…

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алые паруса»