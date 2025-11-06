Алые паруса (фильм, 1961) смотреть онлайн
9.11961, Алые паруса
Фэнтези, Драма86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил маленькую Ассоль.
Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один человек.
Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет за ней на корабле под алыми парусами…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Птушко
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- ЕЧАктриса
Елена
Черемшанова
- АЛАктёр
Александр
Лупенко
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- НВАктёр
Николай
Волков
- СРАктёр
Сергей
Ромоданов
- Актёр
Олег
Анофриев
- ПВАктёр
Павел
Волков
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- ПМАктёр
Павел
Массальский
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ДФАктриса
Джемма
Фирсова
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- АКАктриса
Антонина
Кончакова
- ПЛАктёр
П.
Лызлов
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- НОАктриса
Наталья
Орлова
- АОАктриса
Анна
Орочко
- ВТАктёр
Всеволод
Тягушев
- Актриса
Нина
Гуляева
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- АААктёр
Алексей
Алексеев
- ИМАктёр
Иван
Мочалов
- БНАктёр
Борис
Новиков
- АНСценарист
Алексей
Нагорный
- АЮСценарист
Александр
Юровский
- ИХПродюсер
И.
Харитонов
- ГЦОператор
Геннадий
Цекавый
- ВЯОператор
Виктор
Якушев
- ИМКомпозитор
Игорь
Морозов