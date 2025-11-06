Алые паруса (фильм, 1961) смотреть онлайн

В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил маленькую Ассоль.



Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюдимым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто не были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один человек.



Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет за ней на корабле под алыми парусами…

