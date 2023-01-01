Биография

Григорий Шпигель — актер театра, кино и дубляжа. Активно участвовал в озвучивании мультипликационных фильмов, а также дублировал зарубежные ленты. Уникальный звонкий голос актера всегда узнавали поклонники его творчества. На его счету более 140 работ в кинематографе. Будущий артист родился в Самаре в 1914 году. Когда юноше было 15 лет, семья обосновалась в Ленинграде. Окончив школу, он начал работать на фабрике «Ленбыткраска», где уже трудился его отец. В 1934 году Григорий решил стать артистом и отправился в Москву. Талантливый юноша поступил в Центральное училище театральной самодеятельности. Через 2 года учреждение было реорганизовано, поэтому молодой Григорий продолжил обучение в актерской школе при «Мосфильме». Первые роли Григорий Шпигель исполнил на сцене Театра-студии киноактера. Попробовал свои силы в качестве театрального режиссера, работая над постановками «Анджело» и «Кто?». Дебютной работой артиста в кино стала комедия «Веселые ребята», вышедшая в 1934 году. Ярких персонажей он сыграл в лентах «Дело Артамоновых», «Воздушный извозчик», «Сказание о земле Сибирской», «Молодая гвардия», «Мусоргский», «Смелые люди», «Овод», «Дети партизана», «Идиот», «Мичман Панин», «Алые паруса», «Женитьба Бальзаминова», «Сказка о потерянном времени», «12 стульев». Дублированием американских и европейских фильмов Григорий Шпигель занимался с 1937 года. В это же время он участвовал в озвучивании персонажей мультфильмов.