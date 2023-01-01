В стране невыученных уроков
Wink
Детям
В стране невыученных уроков
1969, В стране невыученных уроков
Мультфильм, Советские мультфильмы19 мин6+

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В стране невыученных уроков (фильм, 1969) смотреть онлайн

О фильме

Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В стране невыученных уроков»