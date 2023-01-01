1969, В стране невыученных уроков
Мультфильм, Советские мультфильмы19 мин6+
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В стране невыученных уроков (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Прытков
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НЛАктёр
Николай
Литвинов
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- КРАктриса
Клара
Румянова
- АБАктёр
Александр
Баранов
- АГАктриса
Анастасия
Георгиевская
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ЛГСценарист
Лия
Гераскина
- АЗПродюсер
А.
Зорина
- ЕТМонтажёр
Елена
Тертычная
- МДОператор
Михаил
Друян
- НЧКомпозитор
Нектариос
Чаргейшвили