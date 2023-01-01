В стране невыученных уроков (фильм, 1969) смотреть онлайн

Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.



В стране невыученных уроков смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.