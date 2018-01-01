Биография

Анастасия Георгиевская – актриса, родилась 7 ноября в 1914 году в Орловской области. Сыграла не один десяток ролей, участвовала в театральных и радиопостановках, много снималась в кино. Ее голосом «говорили» герои мультфильмов. Народная артистка Советского Союза и России, лауреат премии Сталина. Росла в приюте, в раннем возрасте потеряла родителей. Первое образование получала в школе фабрично-заводского ученичества. Была рабочей на заводе, параллельно играла в любительском театре. В двадцатипятилетнем возрасте Анастасия Павловна переехала в столицу и стала частью труппы ТЮЗа, в котором ставили спектакли для детей и подростков. Через 2 года стала студенткой ГИТИСа, который успешно окончила в 1935 году. Далее был МХАТ и много знаменитых ролей Анастасии Георгиевской. До самой смерти, а умерла она в сентябре девяностого года, актриса участвовала в спектаклях. Самыми последними работами в театре стали роли Арины Петровны в «Господах Головлевых» и Дарьи в «Прощании с Матерой». Первым фильмом Анастасии Георгиевской стала картина о гражданской войне, в которой 37-летняя актриса предстала в образе Милочки. Самыми значимыми работами стали картины «Ошибка резидента» и «Большая перемена».