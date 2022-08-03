Жила-была Кошка на свете. И жила она не так, как другие кошки: спала не на рогожке, а в уютной спаленке. И был у нее самый настоящий Кошкин дом. Однажды кошка не пустила несчастных котят, которые попали в беду. А вот когда с ней случилось несчастье, котята приютили ее…

