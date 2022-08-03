Кошкин дом (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жила-была Кошка на свете. И жила она не так, как другие кошки: спала не на рогожке, а в уютной спаленке. И был у нее самый настоящий Кошкин дом. Однажды кошка не пустила несчастных котят, которые попали в беду. А вот когда с ней случилось несчастье, котята приютили ее…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD, SD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонид
Амальрик
- АГАктриса
Анастасия
Георгиевская
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- Актёр
Георгий
Вицин
- ИПАктриса
Ирина
Потоцкая
- ВИАктриса
Виктория
Иванова
- НЭСценарист
Николай
Эрдман
- ОГХудожник
Ольга
Геммерлинг
- ИКХудожница
И.
Кускова
- КМХудожник
Константин
Малышев
- ВРХудожница
Вера
Роджеро
- АФМонтажёр
Александра
Фирсова
- МДОператор
Михаил
Друян
- НБКомпозитор
Никита
Богословский