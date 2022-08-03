Кошкин дом
Wink
Детям
Кошкин дом
9.61958, Кошкин дом
Мультфильм, Мюзикл28 мин0+

Кошкин дом (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Жила-была Кошка на свете. И жила она не так, как другие кошки: спала не на рогожке, а в уютной спаленке. И был у нее самый настоящий Кошкин дом. Однажды кошка не пустила несчастных котят, которые попали в беду. А вот когда с ней случилось несчастье, котята приютили ее…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD, SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошкин дом»