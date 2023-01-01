Биография

Виктория Иванова — певица, заслуженная артистка РСФСР. Родилась 22 сентября 1924 года. Сильный голос певицы сделал ее не только востребованной исполнительницей с лирическим сопрано, но и знаковым человеком в кинематографе. Раннее детство будущей артистки прошло на берегу Яузы, в Лефортове. За плечами певицы музыкальная школа по классу фортепиано, годы обучения у О.Ф. Славинской-Федоровской, аспирантура музыкального института им. Гнесиных. До 1998 года исполнительница работала в Московской филармонии. Фильмы Виктории Ивановой — это мультипликационные картины, в озвучивании которых она принимала участие: «Кошкин дом», «Лесные путешественники», «Праздник новогодней елки» и многие другие. Творческий путь Ивановой начался еще в 1946 году, когда ее записи появились на радио. Уже в 60-х она стала одной из самых популярных эстрадных певиц.