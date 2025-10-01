Небесное созданье (фильм, 1956) смотреть онлайн

Идёт концерт. «Душка»-конферансье обеспокоен: гвоздь программы, тенор Обожаев, ещё не приехал в театр. Не спеша, с сознанием собственного величия Обожаев собирается на концерт. Потерянная запонка и перебежавшая �дорогу кошка отнимают у тенора много времени. Концерт подходит к концу. Обожаева всё нет. В отчаянии конферансье выпускает на сцену дебютанта, певца Птенчикова. Молодое дарование имеет шумный успех...







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