Небесное созданье
Актёры и съёмочная группа фильма «Небесное созданье»

Режиссёры

Сергей Образцов

Режиссёр
Георгий Натансон

Режиссёр

Актёры

Инна Агеева

Актриса
Зоя Белая

Актриса
Сергей Образцов

Актёрчитает текст
Мария Виноградова

Актриса
Виктория Иванова

Актриса
Тамара Носова

Актриса
Георгий Нэлепп

Актёр
Георгий Панков

Актёр
Ирина Мазинг

Актриса
В. Якушенко

Актёр
Елена Понсова

Актриса
Лилия Гриценко

Актриса
Семён Самодур

Актёр
Владимир Грибков

Актёр

Художники

Б. Тузлуков

Художник

Операторы

Иосиф Голомб

Оператор