WinkИрина Потоцкая
Ирина Потоцкая
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 31 января 1916 г. (93 года)
- Дата смерти
- 7 апреля 2009 г.
Фильмография
Актриса
- 9.4
Светлячок № 61965, 9 минБесплатно
- 9.6
Дюймовочка1964, 28 минБесплатно
- 9.5
Чиполлино1961, 37 минБесплатно
- 9.4
Винтик и Шпунтик – веселые мастера1960, 18 минБесплатно
- 9.3
Ровно в три пятнадцать1959, 20 минБесплатно
- 9.5
Грибок-Теремок1958, 10 минБесплатно
- 9.6
Кошкин дом1958, 28 минБесплатно
- 9.7
Кораблик1956, 10 минБесплатно
- 9.4
Стрела улетает в сказку1954, 29 мин