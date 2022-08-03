Винтик и Шпунтик – веселые мастера
Wink
Детям
Винтик и Шпунтик – веселые мастера
9.41960, Винтик и Шпунтик – веселые мастера
Мультфильм, Для самых маленьких18 мин18+

Винтик и Шпунтик – веселые мастера (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Экранизация современной сказки Н. Носова о человечках-инструментах Винтике и Шпунтике, которые умело решают разные технические трудности.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb