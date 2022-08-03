9.41960, Винтик и Шпунтик – веселые мастера
Мультфильм, Для самых маленьких18 мин18+
Винтик и Шпунтик – веселые мастера (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация современной сказки Н. Носова о человечках-инструментах Винтике и Шпунтике, которые умело решают разные технические трудности.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПНРежиссёр
Петр
Носов
- ЮЮАктриса
Юлия
Юльская
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- ИПАктриса
Ирина
Потоцкая
- ГИАктриса
Галина
Иванова
- Актёр
Георгий
Вицин
- ННСценарист
Николай
Носов
- ЛМХудожница
Лидия
Модель
- ВРХудожник
Василий
Рябчиков
- ИСХудожница
Ирина
Светлица
- ИТХудожница
Ирина
Троянова
- ЕРОператор
Екатерина
Ризо
- НКОператор
Нина
Климова
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович