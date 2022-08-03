Грибок-Теремок
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Грибок-Теремок

Грибок-Теремок (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

9.61958, Грибок-Теремок
Мультфильм, Для самых маленьких10 мин18+

О фильме

Муравей нес по лесу травинку, как вдруг начался дождь, и он укрылся под шляпкой маленького гриба. Вскоре к нему присоединились промокшая бабочка, мышка, простуженный воробей и заяц. Как все они смогли спрятаться там, где и одному муравью было тесно?

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb