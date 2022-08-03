Грибок-Теремок (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
9.61958, Грибок-Теремок
Мультфильм, Для самых маленьких10 мин18+
О фильме
Муравей нес по лесу травинку, как вдруг начался дождь, и он укрылся под шляпкой маленького гриба. Вскоре к нему присоединились промокшая бабочка, мышка, простуженный воробей и заяц. Как все они смогли спрятаться там, где и одному муравью было тесно?
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb