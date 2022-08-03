Муравей нес по лесу травинку, как вдруг начался дождь, и он укрылся под шляпкой маленького гриба. Вскоре к нему присоединились промокшая бабочка, мышка, простуженный воробей и заяц. Как все они смогли спрятаться там, где и одному муравью было тесно?

