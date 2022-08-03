Стрела улетает в сказку
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Стрела улетает в сказку

Стрела улетает в сказку (фильм, 1954) смотреть онлайн

9.41954, Стрела улетает в сказку
Мультфильм, Для самых маленьких29 мин6+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb