На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.

