Стрела улетает в сказку (фильм, 1954) смотреть онлайн
9.41954, Стрела улетает в сказку
Мультфильм, Для самых маленьких29 мин6+
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О фильме
На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонид
Амальрик
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Георгий
Вицин
- ИПАктриса
Ирина
Потоцкая
- ФИАктёр
Феликс
Иванов
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- ЮЮАктриса
Юлия
Юльская
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- АФМонтажёр
Александра
Фирсова
- МДОператор
Михаил
Друян
- ЮНКомпозитор
Юрий
Никольский
- МСКомпозитор
Михаил
Старокадомский