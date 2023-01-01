Биография

Ростислав Плятт – актер, игравший в театре, кино и на радио. Жил с 1908 по 1989. Герой Соцтруда, кавалер множества орденов СССР. Награжден медалями, отмечен премиями, почетным званиями, в том числе народного артиста СССР. Азы актерского искусства постигал в подростковом возрасте. В драматической студии Завадского Плятту роли давали исключительно комедийные. Первую серьезную роль актер исполнил в 1938 году, играя в пьесе Леонида Андреева. Через год сыграл в картине «Подкидыш» – и прославился на всю страну. В это время артист занялся озвучиванием фильмов, а вскоре стал участвовать и в радиопостановках. С 1943-го и до конца жизни актер играл в Театре Моссовета. Каждая исполненная им роль привлекала внимание критиков и зрителей. Сам артист любил играть Чехова и впоследствии даже поставил моноспектакль по его произведениям. Пастор Шлаг, сыгранный Пляттом в фильме «17 мгновений весны» стал культовым персонажем. Роль Барклея Купера в телеспектакле «Дальше – тишина» признана вершиной сценической деятельности актера. Питер Устинов, автор пьесы, в которой играл Ростислав Янович, оценивал исполнение как эталонное. Последние работы великого актера датированы 1987 годом...