Жених с того света
Wink
Фильмы
Жених с того света

Жених с того света (фильм, 1958) смотреть онлайн

9.41958, Жених с того света
Комедия47 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Глава учреждения КУКУ (Кустовое управление курортными учреждениями) виртуоз-бюрократ Петухов попадает в щекотливое положение: вернувшись после трёхдневного отсутствия от невесты, он обнаруживает... что его похоронили, причём совершенно на законных основаниях. Более того, его уволили, и по всем документам он уже не числится среди живых. «Ожить» в бюрократической системе оказалось очень непросто.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жених с того света»