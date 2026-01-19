Жених с того света (фильм, 1958) смотреть онлайн
Комедия47 мин16+
О фильме
Глава учреждения КУКУ (Кустовое управление курортными учреждениями) виртуоз-бюрократ Петухов попадает в щекотливое положение: вернувшись после трёхдневного отсутствия от невесты, он обнаруживает... что его похоронили, причём совершенно на законных основаниях. Более того, его уволили, и по всем документам он уже не числится среди живых. «Ожить» в бюрократической системе оказалось очень непросто.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- Актёр
Георгий
Вицин
- ВААктриса
Вера
Алтайская
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- МКАктриса
Мария
Кравчуновская
- ВВАктёр
Владимир
Владиславский
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- КФАктриса
Кларина
Фролова
- ПТАктёр
Павел
Тарасов
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ЛДАктриса
Лидия
Драновская
- ТГАктриса
Татьяна
Гурецкая
- ВНАктёр
Виктор
Новосельский
- КРАктриса
Клара
Румянова
- РШАктриса
Римма
Шорохова
- АСАктёр
Алексей
Строев
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- ЮПАктриса
Юлия
Пашковская
- СХАктриса
Серафима
Холина
- МССценарист
Морис
Слободской
- ВБПродюсер
Виктор
Биязи
- ПЧМонтажёр
П.
Чечеткина
- ЛКОператор
Леонид
Крайненков
- АБКомпозитор
Арно
Бабаджанян