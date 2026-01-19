Жених с того света (фильм, 1958) смотреть онлайн

Глава учреждения КУКУ (Кустовое управление курортными учреждениями) виртуоз-бюрократ Петухов попадает в щекотливое положение: вернувшись после трёхдневного отсутствия от невесты, он обнаруживает... что его похоронили, причём совершенно на законных основаниях. Более того, его уволили, и по всем документам он уже не числится среди живых. «Ожить» в бюрократической системе оказалось очень непросто.

