Биография

Советский актер Алексей Строев запомнился отечественным зрителям благодаря эпизодическим ролям в комедиях, ставших культовыми. Артисту удавалось сделать каждого своего персонажа чрезвычайно выразительным. Будущий актер родился в 1914 году. После окончания школы юноша несколько лет работал сначала на автозаводе им. И. В. Сталина, а затем в типографии. В возрасте 20 лет поступил в техникум при Московском театре Революции (ныне Московский академический театр им. Вл. Маяковского). Был принят в труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, но, проведя там сезон, ушел в Театр Революции. С началом Великой Отечественной войны Алексей Строев поступил во фронтовой театр. До 1946 года он ездил по Советскому Союзу и выступал с веселыми миниатюрами перед фронтовиками. Кинокарьера артиста началась, когда ему было 42 года. Список фильмов Алексея Строева включает такие культовые советские картины, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Тени исчезают в полдень» и «12 стульев». Каждое появление артиста на экране было органичным и запоминающимся. Часто роли Алексея Строева были эпизодическими, поэтому его имя даже не указывали в титрах. Актер умер в 1979 году. Он похоронен на Введенском кладбище в Москве.