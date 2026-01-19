Жестокость (фильм, 1959) смотреть онлайн

Жестокость
Жестокость (фильм, 1959)

1959, Жестокость
Драма, Криминал86 мин0+
О фильме

Криминальная драма о борьбе сотрудников уголовного розыска с бандитами в первые годы советской власти.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокость»