Биография

Николай Погодин – актер театра и кино, его фильмография насчитывает более 100 работ. Участвовал в озвучивании зарубежных фильмов «Им было 18», «Женщины Востока». Будущий артист родился в 1930 г. в небольшом городе Истра Московской области. Мальчик с детства тянулся к творчеству, любил петь, освоил игру на баяне. Первую роль Николай Погодин исполнил в возрасте 7 лет. Он снялся в картине «Гаврош», которая пользовалась успехом у школьников. После войны семья обосновалась в подмосковном Дедовске. Окончив 8 классов, юный Николай освоил профессию электрика, а затем отправился на «Донтоннельстрой», где работал в течение 2-х лет и параллельно доучивался в школе рабочей молодежи. Решив стать актером, он поступил во ВГИК, окончил его в 1957 г. и устроился в Театр-студию киноактера, где проработал 20 лет. С 1956 г. молодой артист много снимался в кино. Первые фильмы Николая Погодина –это картины военной тематики. Он исполнил роль комвзвода в ленте «Солдаты», а в 1958 г. получил главную роль в картине «Город зажигает огни». В похожих образах зрители увидели актера в фильмах «Солдатское сердце», «Солнце светит всем». Одним из самых известных экранных персонажей Погодина стал гармонист в комедии «Девчата», который душевно исполнил песню «Старый клен». Среди его успешных работ можно отметить картины «Мелодия на два голоса», «Калина красная», «Совесть».