Им покоряется небо (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В конце 1940-х годов испытатель Алексей Колчин получает задание проверить работу первого российского реактивного истребителя. По итогам испытаний самолет дорабатывают, но Колчин погибает во время второго полета. Его друг Сергей Шаров берется закончить начатое и помочь усовершенствовать истребитель.



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