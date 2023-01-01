Им покоряется небо (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
9.31963, Им покоряется небо
Драмы, Советские96 мин12+
Сюжет
В конце 1940-х годов испытатель Алексей Колчин получает задание проверить работу первого российского реактивного истребителя. По итогам испытаний самолет дорабатывают, но Колчин погибает во время второго полета. Его друг Сергей Шаров берется закончить начатое и помочь усовершенствовать истребитель.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актёр
Николай
Рыбников
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- Актриса
Светлана
Светличная
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- ГКАктёр
Георгий
Куликов
- НПАктёр
Николай
Погодин
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- Актёр
Петр
Щербаков
- ЛАСценарист
Леонид
Агранович
- ВФПродюсер
Виктор
Фрейлих
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай