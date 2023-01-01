Им покоряется небо
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Им покоряется небо

Им покоряется небо (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

9.31963, Им покоряется небо
Драмы, Советские96 мин12+

Сюжет

В конце 1940-х годов испытатель Алексей Колчин получает задание проверить работу первого российского реактивного истребителя. По итогам испытаний самолет дорабатывают, но Колчин погибает во время второго полета. Его друг Сергей Шаров берется закончить начатое и помочь усовершенствовать истребитель.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb