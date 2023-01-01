Биография

Георгий Куликов – актер. Заслуженный артист России. Годы жизни: 1924 – 1995. Юношей он пытался найти себя в работе тракториста и сварщика. Но сцена влекла все сильнее. Самостоятельные занятия и уроки, взятые у Николая Рыбникова, позволили начинающему артисту с блеском пройти вступительные испытания. Училище Щепкина окончил в 1946 году, получил приглашения в несколько театров Москвы, но остался (до конца жизни) в труппе Малого театра. Первые сценические роли Куликова не отличались масштабностью – только потому, что в актерском коллективе тех лет играли гранды, конкурировать с которыми актер считал неэтичным. Мягкость, уступчивость и доброжелательность артиста отразились и на выборе его киноролей. Сниматься он начал в 1952-м. Герои, которых играл Куликов в фильмах, не делали громких заявлений, не били себя в грудь кулаками и не плясали под гармошку вприсядку. Его персонажи вели себя скромно – но при этом камера могла подолгу держать крупный план актера. Зрителю не становилось скучно! Ему показывали не статичную маску типажа, а живую работу нравственного чувства и мысли. Следователь в «Человеке, который сомневается» – абсолютный шедевр актерской работы.