Шестое июля (фильм, 1968) смотреть онлайн
8.61968, Шестое июля
Драма, Исторический106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Фильм рассказывает об одном из переломных моментов в истории Советского государства — о мятеже левых эсеров 6 июля 1918 года, когда ими была предпринята отчаянная попытка захватить власть в свои руки.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юлий
Карасик
- ЮКАктёр
Юрий
Каюров
- ВТАктёр
Владимир
Татосов
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- БРАктёр
Борис
Рыжухин
- ГКАктёр
Георгий
Куликов
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ИСАктёр
Иван
Соловьев
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- АЯАктёр
Александр
Январев
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- ГОАктёр
Григорий
Острин
- АКАктёр
Андрей
Крюков
- СДАктёр
Сергей
Десницкий
- ГБАктёр
Геннадий
Барков
- НВАктёр
Николай
Волков
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- ВГАктёр
Владимир
Горелов
- ЮПАктёр
Юрис
Плявиньш
- ХЛАктёр
Харий
Лиепиньш
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- РААктёр
Родион
Александров
- РХАктёр
Роман
Хомятов
- НВАктриса
Нина
Веселовская
- ЕБАктёр
Евгений
Буренков
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- УПАктёр
Улдис
Пуцитис
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ЛЕАктёр
Леонид
Евтифьев
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ВКАктёр
Виллор
Кузнецов
- БХАктёр
Борис
Химичев
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ЗВАктёр
Зиновий
Высоковский
- НРАктёр
Николай
Романов
- ВКАктёр
Василий
Корзун
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- ВСАктёр
Виктор
Селезнев
- ХБАктёр
Хайнц
Браун
- ГКАктёр
Герман
Коваленко
- АЛАктёр
Александр
Лукьянов
- ВМАктёр
Виктор
Маркин
- РДАктёр
Роберт
Даглиш
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- МКАктёр
Михаил
Калинкин
- ЛЗАктёр
Леонид
Зверинцев
- ИБАктёр
Иван
Бондарь
- БКАктёр
Борис
Кудрявцев
- ВЦАктёр
Владимир
Цоппи
- МШСценарист
Михаил
Шатров
- МКМонтажёр
Мария
Карева
- МСОператор
Михаил
Суслов
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке