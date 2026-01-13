Шестое июля
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Шестое июля (фильм, 1968) смотреть онлайн

8.61968, Шестое июля
Драма, Исторический106 мин18+
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О фильме

Фильм рассказывает об одном из переломных моментов в истории Советского государства — о мятеже левых эсеров 6 июля 1918 года, когда ими была предпринята отчаянная попытка захватить власть в свои руки.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шестое июля»