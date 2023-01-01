Биография

Юрий Назаров – актер театра и кино (Россия), за плечами которого участие в более 300 проектах. Родился в 1937 году в Новосибирске. Актерскому мастерству обучился в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, хотя перспективу в юном Назарове увидели гораздо раньше. Первые постановки проходили в театре им. Ленинского комсомола, а также Театре-студии киноактера. Узнаваемым стал Юрий Назаров за роль в фильме «На дне». Дебют в кинематографе состоялся в 1957-м году участием в ленте «Рассказы о Ленине». Однако узнаваемым актером Юрий Назаров стал после съемок в работах «Последние залпы» и «В трудный час». Плодотворным вышло сотрудничество актера Юрия Назарова с режиссером Андреем Тарковским. В 70-е годы выходят кинокартины «Андрей Рублев» и «Зеркало». Наиболее часто харизматичный актер был востребован для участия в военных постановках: «Горячий снег», «Освобождение». Впоследствии разносторонний талант исполнителя играет новыми красками в кинолентах различного жанра «Несрочная весна», «Война в западном направлении», «Вход в лабиринт». За заслуги в области кинематографа Юрий Назаров удостоен звания «Народный артист Российской Федерации», а также «Заслуженный артист РСФСР».