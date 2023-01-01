Юрий Назаров
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 мая 1937 г. (87 лет)
Биография
Юрий Назаров – актер театра и кино (Россия), за плечами которого участие в более 300 проектах. Родился в 1937 году в Новосибирске. Актерскому мастерству обучился в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, хотя перспективу в юном Назарове увидели гораздо раньше. Первые постановки проходили в театре им. Ленинского комсомола, а также Театре-студии киноактера. Узнаваемым стал Юрий Назаров за роль в фильме «На дне». Дебют в кинематографе состоялся в 1957-м году участием в ленте «Рассказы о Ленине». Однако узнаваемым актером Юрий Назаров стал после съемок в работах «Последние залпы» и «В трудный час». Плодотворным вышло сотрудничество актера Юрия Назарова с режиссером Андреем Тарковским. В 70-е годы выходят кинокартины «Андрей Рублев» и «Зеркало». Наиболее часто харизматичный актер был востребован для участия в военных постановках: «Горячий снег», «Освобождение». Впоследствии разносторонний талант исполнителя играет новыми красками в кинолентах различного жанра «Несрочная весна», «Война в западном направлении», «Вход в лабиринт». За заслуги в области кинематографа Юрий Назаров удостоен звания «Народный артист Российской Федерации», а также «Заслуженный артист РСФСР».
Фильмография
- 7.1
VНУК2022, 79 мин
- 8.6
Хронос2022, 98 минБесплатно
- 7.4
Амун2016, 79 минБесплатно
- 8.8
Каждый за себя2012Бесплатно
- 9.3
Медовая любовь2011Бесплатно
- 8.1
Семь верст до небес2011, 99 минБесплатно
- 9.3
Женщина-зима2009Бесплатно
- 9.0
Свой-Чужой2008, 94 минБесплатно
- 8.9
Надежда как свидетельство жизни2008Бесплатно
- 9.1
Вход в лабиринт1989
- 8.8
Маленькая Вера1988, 128 минБесплатно
- 8.4
После войны — мир1988, 71 минБесплатно
- 8.9
Спасите наши души1987, 70 минБесплатно
- 7.8
Клуб женщин1987
- 8.1
Координаты смерти1986, 74 минБесплатно
- 8.9
Бармен из «Золотого якоря»1986, 75 минБесплатно
- 8.7
Голова Горгоны1986, 84 минБесплатно
- 9.3
Внимание! Всем постам...1985, 76 минБесплатно
- 9.2
Солнце в кармане1984, 66 минБесплатно
- 8.7
Очень важная персона1984, 67 минБесплатно