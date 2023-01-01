Бармен из «Золотого якоря» (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Закрытый советский город, где расположена база подлодок, привлекает внимание иностранных спецслужб. Чтобы попасть туда, они используют работника портового бара «Золотой якорь» Николая. Однажды тот подвозит с виду пьяного итальянца, а после находит на заднем сидении бумажник с долларами. Николай оставляет деньги себе, но это событие - лишь начало коварного плана, разработанного ЦРУ.



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