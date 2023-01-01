Биография

Наталья Вавилова — киноактриса СССР. Родилась в Москве 26 января 1959 года. Актерское образование будущая артистка получила во ВГИКе, но поступила туда, уже имея опыт съемок в кино. Дебютировала Наталья Вавилова в 1974 году в фильме «Такие высокие горы». Слава к актрисе пришла только спустя год, когда она сыграла в киноленте «Розыгрыш». Еще одна ее роль — в картине «Москва слезам не верит». На одной из съемок Наталья Вавилова получила серьезную травму позвоночника, после чего Наталья ушла из кино и вернулась только в 90-х. Тогда сыграла в двух картинах и завершила карьеру.